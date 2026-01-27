Giorno della Memoria, il sindaco di Palermo Lagalla: “Ricordare per tenere viva la memoria collettiva”

“Ricordare è il modo più autentico che abbiamo per tenere viva una memoria collettiva capace di richiamare, soprattutto nelle giovani generazioni, il valore universale dei diritti umani e della libertà. In occasione della Giornata della Memoria, quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto ripercorrere il dramma dell’Olocausto anche attraverso l’installazione di quattro nuove pietre d’inciampo, nel ricordo di vittime che hanno vissuto nella nostra città: il medico Josef Lewsztein, il carabiniere Calcedonio Giordano, l’agente della Polizia di Stato Annibale Tonelli e l’antiquario Otto Rosenberg. Questa mattina, all’Ecomuseo del Mare, davanti al ‘Vagone della Memoria’, ho condiviso con tanti giovani un momento di profonda riflessione sugli orrori del nazismo, perché la memoria non sia mai solo un esercizio del passato ma un impegno quotidiano per il presente e per il futuro”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. che stamattina, all’Ecomuseo del Mare, ha partecipato alla celebrazione della Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto. (Dire)