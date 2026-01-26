Frana Niscemi, Azione Caltanissetta: “Serve un intervento nazionale immediato”

Quali misure urgenti e straordinarie il governo intenda attivare per sostenere economicamente e dal punto di vista logistico-tecnico le amministrazioni locali e le famiglie interessate dalla frana avvenuta nel comune di Niscemi e degli altri eventi meteorologici avversi che hanno colpito tutta la zona. A chiederlo in una interrogazione scritta al ministro della protezione civile e a quello dell’ambiente, il vicesegretario di Azione e deputato nazionale, Ettore Rosato, che è stato interessato della questione dal segretario provinciale di Azione, Luigi Zagarrio.



“In queste ore abbiamo assistito a piogge molti intense che, oltre alla frana, ha provocato numerose fratture nell’asfalto e cedimenti del terreno, con l’evacuazione precauzionale di 500 residenti e la chiusura di due assi viari importanti come la strada provinciale 10 e la strada provinciale 12” dichiara Rosato. “Di fronte ad eventi come questo – prosegue – è indispensabile agire tempestivamente per mettere in sicurezza la popolazione e dare loro soluzioni soddisfacenti, ma anche guardare agli investimenti in prevenzione affinché eventi simili non si ripetano con la stessa forza distruttiva. Servono interventi di potenziamento delle opere di drenaggio e consolidamento del terreno per affrontare la crescente emergenza del rischio idrogeologico nei territori fragili del Paese, come le regioni del Sud Italia”.



“La frana che ha colpito Niscemi sta mettendo in ginocchio un’intera comunità. Famiglie evacuate, infrastrutture compromesse, paura e incertezza sul futuro: non è più solo un’emergenza locale, ho ritenuto indispensabile che questa crisi venisse affrontata con la massima attenzione a livello nazionale” aggiunge il segretario provinciale di Azione Caltanissetta Luigi Zagarrio.

“Il dissesto idrogeologico non può continuare a essere gestito solo dopo i disastri, è una questione di sicurezza nazionale, soprattutto per territori fragili come il nostro, ed è importante che si ottengano dal governo nazionale interventi urgenti, risorse straordinarie e un piano concreto di messa in sicurezza del territorio. Azione sarà al fianco di Niscemi, oggi e nei prossimi mesi, perché la politica deve dare risposte serie, tempestive e strutturali”, conclude.