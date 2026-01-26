Enti locali, Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinario di Giardini Naxos nel Messinese

Il presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato, commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale, si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta. Rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.