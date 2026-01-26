Salute

Enti locali, Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinario di Giardini Naxos nel Messinese

Lun, 26/01/2026 - 12:07

Il presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato, commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale, si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta. Rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

