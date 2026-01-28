Emergenza Ciclone Harry. Avviata raccolta fondi dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal passaggio del Ciclone Harry.
Chiunque desideri contribuire alla gestione dell’emergenza e ai primi interventi di soccorso può effettuare una donazione tramite bonifico bancario:
* IBAN: IT 18 B 02008 04625 000105458608
* Istituto: UniCredit
* Intestatario: Regione Siciliana Protezione Civile
* Causale: Donazione emergenza ciclone Harry
Si raccomanda di inserire correttamente la causale per garantire la destinazione dei fondi alla specifica emergenza in corso. Ogni contributo, anche piccolo, è fondamentale per supportare le comunità dell’isola.