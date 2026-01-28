Salute

Emergenza Ciclone Harry. Avviata raccolta fondi dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia

Redazione 1

Mer, 28/01/2026 - 14:59

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal passaggio del Ciclone Harry.

Chiunque desideri contribuire alla gestione dell’emergenza e ai primi interventi di soccorso può effettuare una donazione tramite bonifico bancario:

* IBAN: IT 18 B 02008 04625 000105458608

* Istituto: UniCredit

* Intestatario: Regione Siciliana Protezione Civile

* Causale: Donazione emergenza ciclone Harry

Si raccomanda di inserire correttamente la causale per garantire la destinazione dei fondi alla specifica emergenza in corso. Ogni contributo, anche piccolo, è fondamentale per supportare le comunità dell’isola.

