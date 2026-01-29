Di Paola(M5S): “Doniamo 1 milione di euro ai danneggiati dal ciclone e da frana Niscemi”

Palermo – “Anche il Movimento 5 Stelle Sicilia è pronto a donare un milione di euro delle proprie restituzioni, ottenute con il taglio degli stipendi da deputati, ai cittadini danneggiati dal ciclone Harry e agli sfollati di Niscemi. E’ il primo sostegno concreto che la nostra comunità vuole mettere a disposizione per rispondere alle prime urgenze e necessità di chi è stato colpito da queste calamità. Come ha annunciato il presidente Giuseppe Conte, chiamiamo i nostri iscritti a ratificare questa proposta di assoluto buon senso e che sarà messa in votazione questo sabato”. Lo sostiene il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“Siamo consapevoli che si tratti di una goccia nel mare rispetto ai danni di questi eventi – sottolinea Di Paola – e che le risposte sostanziali devono darle i governi, regionali e nazionale. A questo proposito saremo intransigenti affinché non venga perduto un solo euro a causa della burocrazia” – conclude il coordinatore del M5S Sicilia.