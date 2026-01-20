Caltanissetta, volontari animalisti: c’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi all’elenco del Comune. L’assessore Falcone: “Tanti cittadini desiderano contribuire al benessere di cani e gatti”

Il Comune di Caltanissetta ha riaperto i termini per iscriversi all’elenco ufficiale dei cittadini volontari animalisti.

La proroga è stata concessa anche a seguito della stipula del protocollo d’intesa con l’ASP di Caltanissetta e l’avvio nuovi servizi a tutela degli animali randagi e d’affezione (clicca qui per leggere l’articolo).

“Ringraziamo chi è già presente e attivo nel territorio per la preziosa collaborazione offerta per il benessere di cani e gatti – ha dichiarato l’assessore al benessere dell’animale Matilde Falcone -. Dei circa trenta volontari attualmente iscritti, purtroppo, solo una decina opera concretamente e costantemente in città. Abbiamo costatato, dunque, che è necessario ampliare il numero dei volontari sia perché è esiguo rispetto alle reali necessità sia perché abbiamo ricevuto numerose richieste di cittadini che desiderano iscriversi all’elenco”.

Per gli aspiranti volontari, che dovranno comunque avere la maggiore età, c’è tempo fino al 31 Gennaio per aderire all’avviso e richiedere l’iscrizione nel registro inviando la domanda, come formulata nell’avviso e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al servizio Prevenzione Ambientale e Randagismo via pec: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it

A seguito di esame istruttorio il Comune di Caltanissetta procederà a stilare l’elenco provvisorio aggiornato dei volontari animalisti che verrà di volta in volta pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del Comune sottosezione “Informazioni Ambientali”.

L’iscrizione di ciascun volontario all’elenco ufficiale definitivo avverrà all’atto dell’avvenuta partecipazione al corso di formazione specifico effettuato dall‘ASP di Caltanissetta.