Caltanissetta. L’obesità come patologia cronica: una sfida condivisa. Il 24 gennaio convegno al Centro Michele Abbate

CALTANISSETTA. “L’obesità come patologia cronica: una sfida condivisa per superare lo stigma e integrare la cura” è il titolo del convegno organizzato da Omnia Congress con il Responsabile Scientifico Dott. V. De Geronimo e Presidenti del Convegno F. Vinciguerra e C. Casile.

L’obesità è una malattia cronica, progressiva e recidivante che coinvolge complessi meccanismi neuroendocrini e metabolici. Nonostante le evidenze scientifiche, permane uno stigma sociale che ostacola l’accesso alle cure appropriate. L’intervento sullo stile di vita, pur fondamentale, risulta spesso insufficiente a lungo termine a causa delle potenti risposte compensatorie biologiche. Le nuove molecole farmacologiche e la chirurgia metabolica rappresentano oggi strategie terapeutiche di comprovata efficacia. La complessità della patologia richiede un approccio specialistico e multidisciplinare integrato che coinvolga diverse figure professionali al fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati, contrastare lo stigma e migliorare gli outcome clinici a lungo termine.



Programma Scientifico

8.30- 9.00 registrazione partecipanti

9.00- 09.30 Saluti e introduzione



I Sessione: Obesità: basi cliniche e sfide diagnostiche

Moderatori: C. Casile, F. Frasca, G. Russo, L. Sciacca

09.30-09.50 Le basi fisiopatologiche per trattare la patologia- – L. Frittitta

09.50-10.10 Inquadramento diagnostico: novità e sfide attuali- S. Buscemi

10.10-10.30 Lo Stigma dell’Obesità: Implicazioni Cliniche e Interventi Psicosociali- M. Gattuso

10.30-10.50 Discussione

Interverranno: O. Cotta, C.A. Maniglia, M. Pisciotta, F. Piscopo

II sessione: Aspetti peculiari nella gestione del paziente con obesità

Moderatori: P. Garofalo, G. Papa, C. Ricotta

10.50-11.10 Differenze di sesso biologico nell’obesità- A. Giandalia

11.10-11.30 Obesità in età infantile e adolescenziale- D. Leonardi

11.30-11.50 Obesità, diabete e complicanze cardio-renali: strategie terapeutiche integrate e ruolo degli SGLT2 inibitori- A. Mattina

11.50- 12.10 Discussione

Interverranno: A. Giunta, C. Geraci, G. Sciortino, M.C. Vitaliti

III sessione: Dalle fondamenta all’apice: gli estremi della piramide del trattamento

Moderatori: D. Gullo, G. Navarra, L. Piazza

12.10-12.30 Intervento sullo stile di vita: ruolo attuale e strategie efficaci- C. Degano

12.30-12:50 Chirurgia bariatrica: quando e quali benefici? – C. Di Stefano

12.50- 13.10 Complicanze mediche dopo chirurgia bariatrica: focus su ipoglicemie reattive, recupero ponderale e ipovitaminosi D – F. Vinciguerra

13.10- 13.30 Discussione

Interverranno: E. Morini, L. Cimino, L. Russo

13.30-14.30 Lunch

IV sessione: La terapia farmacologica dell’obesità: un’opzione centrale nella gestione integrata

Moderatori: C. Giordano, A. Burgio, F. Pallotti, M Rizzo

14.30- 14.50 Modulazione centrale dell’appetito e del sistema della ricompensa: evidenze di un approccio integrato- C. Sigura

14.50-15.10 Agonismo GLP-1: una nuova era nel trattamento dell’obesità- V. De Geronimo

15.10-15.30 Doppio agonismo GIP/GLP-1: sinergia incretinica per un nuovo paradigma terapeutico- R. Baratta

15.30-16.00 Discussione

Interverranno: D. Brancato, E. Giacchetto, A. M. Patti

16.00- 17.00 Tavola rotonda: La centralità del paziente con obesità nell’attuale sistema di cura

Modera Ivana Baiunco: G. Gruttadauria, A. Burgio, F. Vinciguerra, M. Miraglia, A. Santamaria, G. Petrotto, M. Gattuso, M.C. Cucugliato

17.00 ECM e conclusione lavori