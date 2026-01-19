Caltanissetta. Lavori di competenza Anas, Gambino: “Questa posizione dell’amministrazione non è condivisibile”

“Oggi in seconda commissione abbiamo ricevuto i tecnici di Anas che hanno rendicontato sulle attività relative alla ricostruzione del viadotto San Giuliano demolito perchè pericolante, al completamento dei lavori di ristrutturazione di via Borremans e al consolidamento della frana di contrada la Spia.” Così il consigliere di Caltanissetta Roberto Gambino. “Per il viadotto San Giuliano è stata data conferma del finanziamento di poco più di 72 milioni di euro, della possibilità di eseguire la gara d’appalto entro marzo 2026 e l’inizio dei lavori entro l’anno, i lavori dureranno tre anni – prosegue -. Per la ristrutturazione di via Borremans, fortemente voluta dalla mia amministrazione per un importo di più di 4 milioni di euro, siamo alle battute finali, a breve sarà realizzata la segnaletica orizzontale, verticale e il restauro dell’abbeveratoio e la strada entrerà in esercizio. Per la frana di contrada La Spia – continua -, la somma di 2.8 milioni di euro è immediatamente disponibile ed è opportuno promuovere un tavolo tecnico per le procedure successive. I riscontri dati dagli ingegneri Canalella, Salvia e Mosca sono stati precisi, indicando date certe soprattutto per la ricostruzione del viadotto San Giuliano a differenza del senatore Germanà che lo scorso anno, a seguito di un mio intervento contro il Ministro Salvini, rispondeva alle mie argomentazioni con la dichiarazione netta e stizzita che i lavori sarebbero iniziati a giugno 2025.”

Gambino prosegue: “Altro tema da approfondire è il ripristino della circonvallazione di c.da La Spia, per il quale c’è un impegno di spesa di 2.8 milioni di euro, per opere di compensazione ambientale per il consolidamento della frana, ma per il ripristino della viabilità è necessario un finanziamento aggiuntivo di circa 8 milioni di euro. Queste somme potevano essere reperite nel contesto della FUA recentemente approvata dall’Unione dei Comuni ma ciò non è stato fatto.”

“Questa posizione dell’amministrazione non è condivisibile perché la realizzazione della viabilità sarebbe veramente strategica per collegare Caltanissetta nord direttamente all’asse commerciale di via di Santo Spirito e la zona est del centro storico, alleggerendo la città dal traffico attuale così come previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile e il piano urbano del traffico – continua -. Ancora una volta l’amministrazione comunale non si occupa delle opere strategiche per la nostra città rendendo evidente una totale mancanza di visione politica e di programmazione – conclude -. Ringrazio Anas Sicilia per il forte impegno dimostrato a parziale compensazione dei 14 anni di lavori sulla SS 640 causati dal contraente generale, che ha isolato la città di Caltanissetta per tanto, troppo tempo.”