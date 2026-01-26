Caltanissetta. Il 31 gennaio e 1 febbraio le primule colorate presenti nelle parrocchie per il progetto Gemma

CALTANISSETTA. Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio i volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Caltanissetta presieduto da Avv. Giuseppa Naro saranno presenti presso le parrocchie della diocesi della città e delle parrocchie di San Cataldo . Negli stessi giorni anche presso la parrocchia di Montedoro e piazza Europa saranno presenti i volontari affiancati dall’assessore Duminuco Debora che già da tempo ha stretto una sinergia con il CAV e con questa meravigliosa realtà del capoluogo nisseno I volontari saranno presenti con le primule colorate dove si potrà fare un’offerta sostenendo in questo modo le attività dell’associazione.

I fondi raccolti oltre a contribuire alle iniziative del CAV vengono destinati all’adozione prenatale a distanza : il Progetto Gemma. Domenica 1° febbraio 2026 si celebra la 48ª Giornata Nazionale per la Vita, ideata dalla CEI, un incontro che da quasi cinquant’anni ricorda alla comunità il valore inviolabile della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. Di rilevante importanza è il messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana in occasione di questa significativa giornata dedicata alla Vita e incentrato sul tema “Prima i bambini” .

Prima i bambini vuol dire cambiare direzione, dando assoluta priorità e importanza alla valorizzazione della vita nasacente. La Giornata per la Vita è dunque vista come una vera opportunità per riflettere sul futuro che gli adulti stanno costruendo, gravato da debiti, degrado ambientale e conflitti. Inoltre, in occasione della March for Life 2026 di Washington D.C., il Santo Padre Leone XIV ha inviato un messaggio ai partecipanti sottolineando che la protezione del diritto alla vita costituisce il fondamento indispensabile di ogni altro diritto umano. Nel messaggio diffuso il 22-23 gennaio 2026, il Papa ha evidenziato la solennità della vita umana, affermando che una società è in salute solo quando viene protetta, tutelata e incoraggiata. Ha rincuorato i giovani a impegnarsi per il rispetto della vita in ogni sua fase, avviando il dialogo con i leader civili e politici.