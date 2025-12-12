Sicilia, pioggia di emendamenti sulla Finanziaria all’Ars

Pioggia di emendamenti sulla Finanziaria della Regione Siciliana che da lunedì sarà all’esame di Sala d’Ercole, all’Ars. Il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è scaduto alle 12 di oggi e le opposizioni sembrano intenzionate a dichiarare battaglia su un testo che in commissione Bilancio è lievitato fino a 134 articoli. Il partito democratico ha presentato circa novecento emendamenti, di cui seicento soppressivi e la restante parte a carattere modificativo. Il Movimento cinque stelle ha depositato emendamenti soppressivi per ciascuno dei 134 articoli e per ogni singolo comma contenuto al loro interno. Dai pentastellati anche delle proposte modificative, come quella di finanziare la misura del Reddito di povertà. Ismaele La Vardera, deputato fondatore del movimento Controcorrente, ha presentato 500 emendamenti soppressivi. Dalle opposizioni anche un pacchetto di proposte che modificano il testo suggerendo diversi interventi di spesa: in tutto poco meno di trenta emendamenti. Lunedì l’Aula proseguirà con la discussione generale, poi si passerà all’esame degli articoli per una maratona che rischia di impegnare il Parlamento siciliano per tutte le feste natalizie. (Dire)