Sicilia, contributi per il contrasto alla brucellosi: pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari

Sono quasi 1600 le domande, presentate dalle aziende zootecniche siciliane, che sono state giudicate ammissibili per ottenere i contributi della Regione destinati al contrasto della brucellosi e alla ripopolazione degli allevamenti. L’elenco provvisorio è stato approvato, assieme a quello delle istanze non ricevibili, con decreto del dipartimento regionale dell’Agricoltura.

La misura, inserita nella manovra quater approvata lo scorso ottobre dall’Assemblea regionale siciliana, punta a contrastare la malattia infettiva attraverso due tipologie di incentivi differenti: da una parte, i contributi che integrano quelli stanziati a livello nazionale previsti per la macellazione volontaria di animali che si trovano in stabilimenti con casi confermati di brucellosi; dall’altra, sostegni finanziari per il ripopolamento delle stalle, sia per la produzione di carne sia di latte.

Le aziende escluse dai finanziamenti avranno tempo per chiedere il riesame delle domande entro il lunedì prossimo, 15 dicembre, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it.

Il decreto con gli elenchi provvisori delle domande è disponibile a questo indirizzo.