Imprese, pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro. Schifani e Tamajo: «La Sicilia punta sull’innovazione»

La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura è rivolta a sostenere investimenti produttivi e industriali in tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed efficienti. La dotazione finanziaria totale è di oltre 315 milioni di euro.

«Con questo avviso – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani – intendiamo mettere la Sicilia nelle condizioni di rispondere al meglio alla sfida per la competitività, puntando sulle nuove tecnologie del digitale e sulla tutela dell’ambiente. Sosteniamo le imprese che puntano sull’innovazione per guardare al futuro, attraverso un uso oculato e strategico delle risorse del Pr Fesr. Un impegno finanziario consistente rivolto al tessuto produttivo, ma che guarda anche al mondo della ricerca e alle collaborazioni con investitori internazionali, nel segno di un’apertura anche culturale del nostro sistema imprenditoriale e dell’attrattività che la nostra economia sta dimostrando. È un impegno che il mio governo ha portato avanti fin dal suo insediamento e che sta dando frutti, come rilevano gli osservatori economici».

«Con oltre 315 milioni di euro – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – sosteniamo investimenti strategici, innovazione e sviluppo tecnologico avanzato in Sicilia. Puntiamo a favorire la nascita e il consolidamento di imprese capaci di competere nei settori chiave per il futuro dell’Europa, trattenere talenti, attrarre nuove filiere industriali e creare lavoro qualificato. È una misura che guarda lontano, perché lega la Sicilia ai processi globali più innovativi e alla transizione tecnologica in corso in ambito europeo. Step – aggiunge Tamajo – non è solo un avviso, ma un segnale al mercato: la Sicilia c’è, è pronta a investire in questi settori d’avanguardia. Vogliamo accompagnare lo sviluppo industriale con strumenti moderni, trasparenti e capaci di accelerare progetti ad alto contenuto innovativo».

Il plafond finanziario dell’Avviso Step è ripartito su due azioni: la 1.6.1 che destina oltre 69 milioni a interventi nelle tecnologie digitali, deep tech e biotecnologiche; la 2.9.1 che invece ha un budget di oltre 246 milioni rivolti alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma aggregata fino a cinque soggetti con organismi di ricerca, insieme con investitori europei e internazionali, con obbligo di realizzazione del progetto in Sicilia. Sono ammissibili investimenti produttivi, attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica coerenti con Step e conformi ai principi Dnsh e Climate Proofing.

La procedura di presentazione delle domande si articola in due fasi operative:Fase I – Presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni: dalle ore 12 del 15 dicembre 2025 alle ore 12 del 13 febbraio 2026.Fase II – Presentazione del progetto definitivo: entro 75 giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche istruttorie sulla domanda preliminare.

L’Avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.