Salute

Crolla balcone a Taranto, due feriti: uno è in codice rosso

AdnKronos

Crolla balcone a Taranto, due feriti: uno è in codice rosso

Gio, 11/12/2025 - 17:05

Condividi su:

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite a Taranto, una ricoverata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, a causa del crollo di un balcone. E' avvenuto in via Oberdan. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta