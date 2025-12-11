Crolla balcone a Taranto, due feriti: uno è in codice rosso

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite a Taranto, una ricoverata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, a causa del crollo di un balcone. E' avvenuto in via Oberdan. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)