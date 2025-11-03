Sedicenne ucciso a Capizzi, mercoledì i tre fermati davanti al gip per la convalida

(Adnkronos) – Si terrà mercoledì mattina l'udienza di convalida del gip di Enna per i tre fermati per l'omicdio del sedicenne Giuseppe Di Dio a Capizzi (Messina). La procura di Enna, che coordina le indagini, ha chiesto al gip la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, 20 anni, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta, del fratello Mario di 18 anni e del padre Antonio, 48 anni che lo hanno accompagnato al bar. L'agguato è avvenuto infatti davanti al bar di via Roma dove il giovane sarebbe sceso dall'auto e avrebbe iniziato a sparare uccidendo Giuseppe Di Dio – per errore – e ferendo un 22enne che – a suo dire – sarebbe stato il vero bersaglio del killer. "Il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare", ha raccontato al Tg1 il 22enne spiegando che due settimane prima sarebbe stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconà, davanti la sua abitazione. "Mi hanno detto solo – ricorda – vieni al cancello… Ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola". Convinto di essere lui il vero bersaglio del killer si dice dispiaciutissimo per la famiglia del ragazzo. "Ora – ammette – mi sento più al sicuro. Spero che i tre rimangano in carcere a vita". Intanto sono proseguiti da questa mattina gli interrogatori. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno sentito le persone che sabato sera si trovavano davanti al bar. Passati al setaccio dagli inquirenti anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica della sparatoria. Per il giorno dei funerali di Giuseppe, il sindaco di Capizzi ha annunciato il lutto cittadino. A lutto anche la scuola dove andava Giuseppe, l'istituto Ettore Majorana di Troina. "Ci stringiamo con profondo dolore attorno alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro caro alunno, Giuseppe Di Dio. Ricorderemo per sempre il suo sorriso", il messaggio postato sul profilo social della scuola.

