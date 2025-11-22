Napoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Big match in Serie A. Il Napoli sfida oggi, sabato 22 novembre, l'Atalanta – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 12esima giornata del campionato italiano. La squadra azzurra è reduce dalla brutta sconfitta di Bologna, che si è imposto 2-0 al Dall'Ara, mentre la Dea ha perso 3-1 in casa contro il Sassuolo, sconfitta che è costata la panchina al tecnico Ivan Juric, sostituito da Raffaele Palladino. In classifica il Napoli è scivolato al quarto posto a 22 punti, a pari merito con il Milan, a -2 dalla coppia di testa formata dalla Roma e dall'Inter. L'Atalanta invece si trova in 13esima posizione a quota 13. La sfida tra Napoli e Atalanta è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. All. Conte

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

