Libero Consorzio. Viabilità nel nisseno, Tesauro: “Non ci fermiamo, al via i lavori sulla S.P. 16”

Proseguono senza sosta gli interventi del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sulla rete viaria provinciale. Hanno oreso il via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 16, nel tratto compreso dal km 21+000 al km 31+200.

L’intervento rientra nel finanziamento del MIT – D.M. n. 141 del 09/05/2022 ed è relativo al progetto esecutivo del 19/05/2025, per un importo complessivo di 803.124,00 euro.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, ribadisce come la viabilità interna rappresenti una delle priorità assolute dell’azione amministrativa, a partire dalla sicurezza e dall’efficienza delle arterie provinciali, fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini e per lo sviluppo dei territori.

In piena condivisione con le parole del Presidente interviene anche il Consigliere delegato a Viabilità, Mobilità e Trasporti, Gianluca Miccichè, che sottolinea come l’avvio dei lavori sulla S.P. 16 rappresenti un ulteriore passo concreto nel percorso di rilancio della rete stradale provinciale: un impegno portato avanti con continuità, programmazione e attenzione alle esigenze dei Comuni e delle comunità locali.

Miccichè evidenzia come la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali non siano soltanto opere infrastrutturali, ma interventi che incidono direttamente sulla qualità della vita, sulla sicurezza degli spostamenti e sulla competitività del territorio.

Il Presidente Tesauro ha infine rivolto un sentito ringraziamento agli uffici tecnici e a tutto il personale del Libero Consorzio per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e dedizione, ribadendo che l’azione dell’Ente sulla viabilità continuerà senza sosta.