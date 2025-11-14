Giornata del diabete, Lorefice(M5S): “Da Governo frasi di rito, da noi ddl e interrogazioni”

“Nella Giornata Mondiale del Diabete assistiamo al solito copione: dal Governo arrivano frasi di rito, mentre i problemi dei cittadini restano irrisolti. Il Movimento 5 Stelle, invece, porta atti concreti, anche e soprattutto oggi.Ho presentato un disegno di legge per tagliare la burocrazia che colpisce i cittadini diabetici che usano sensori e microinfusori, semplificando il rilascio e il rinnovo della patente e aggiornando il Codice della Strada alle evidenze scientifiche. In parallelo, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute denunciando lo scandalo dei 5.000 pazienti diabetici di Gela, abbandonati senza specialisti dopo il pensionamento degli unici due diabetologi.Il Governo prenda esempio da noi: meno parole e più fatti”. Lo ha dichiarato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.