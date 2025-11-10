Caltanissetta, via Redentore: proposta di proroga dello stato di crisi e di emergenza regionale

Conclusa la giunta regionale convocata dal presidente Renato Schifani. Trattati i punti all’ordine del giorno: proposta di proroga dello stato di crisi e di emergenza regionale per l’evento del 10 dicembre 2024 a Caltanissetta; modifica delle basi giuridiche relative alla promozione di investimenti per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie digitali, delle innovazioni, delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie e sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; aggiornamento del piano energetico regionale ambientale (Pears). (ANSA).