Caltanissetta. Telecontact, Tesauro avvia un coordinamento nazionale dei sindaci: “Serve un fronte comune per tutelare i lavoratori”

CALTANISSETTA – La vicenda Telecontact continua a richiamare l’attenzione delle istituzioni locali e regionali, mentre il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro annuncia un nuovo e significativo passo avanti sul fronte istituzionale. Dopo il primo tavolo tecnico convocato a Palermo dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, l’incontro a Roma tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il confronto in Prefettura con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, martedì prossimo si terrà un nuovo incontro presso l’Assessorato regionale per aggiornare la situazione e proseguire il confronto sulla vertenza.

Parallelamente, il sindaco Tesauro ha promosso una nuova iniziativa a livello nazionale, consapevole del fatto che la questione non riguarda solo Caltanissetta ma anche altri territori italiani nei quali Telecontact rappresenta un presidio occupazionale strategico. Per questo ha inviato una missiva ai sindaci delle città coinvolte per proporre la creazione di un coordinamento istituzionale capace di affrontare in modo condiviso le criticità e le prospettive della vertenza.

La lettera, inviata ai primi cittadini di Roma, Napoli, Catanzaro, Ivrea, Carsoli e Pont-Saint-Martin, contiene la proposta di organizzare nei prossimi giorni una conference call congiunta, prima occasione di confronto unitario tra i sindaci interessati. L’obiettivo è quello di mettere in rete esperienze e valutazioni, definire una strategia comune e rappresentare, con una sola voce, le esigenze dei lavoratori e dei territori nelle sedi regionali e nazionali.

“Questa vicenda ha assunto una dimensione nazionale – spiega Tesauro – e per affrontarla con serietà è indispensabile che i territori si muovano insieme. Una conference call tra i sindaci sarà il primo passo per costruire un coordinamento stabile e per sostenere, con maggiore forza, la tutela dei posti di lavoro e la presenza produttiva nelle nostre città”.

Il sindaco di Caltanissetta ha sottolineato anche l’importante passo avanti rappresentato dall’incontro tra il presidente Schifani e il ministro Urso, che ha portato all’avvio del percorso per l’istituzione di un tavolo tecnico nazionale, ritenuto fondamentale per affrontare la situazione in un quadro più ampio e di prospettiva.

“Il nostro impegno – conclude Tesauro – è totale. Continueremo a lavorare insieme alle istituzioni regionali e nazionali, ma anche insieme agli altri sindaci, per difendere i lavoratori, le loro famiglie e il futuro produttivo dei nostri territori. Solo unendo le forze si possono ottenere risultati concreti.”