Caltanissetta, Rottamazione quinces: M5S presenta interrogazione

CALTANISSETTA. La referente del gruppo territoriale M5S di Caltanissetta, Lisa Faraci, attraverso una nota interviene in merito alla Rottamazione quinques, tema sollevato dal Centro di presenza Giorgio La Pira di Caltanissetta in una lettera aperta.

A seguito della lettera aperta del Centro di Presenza Giorgio La Pira, espressione territoriale nel Nisseno di Insieme Lavoro e Famiglia – Solidarietà e Pace – si legge nella nota –, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle ha esaminato all’interno del tavolo tematico “Finanza locale e tributi” il tema posto pubblicamente dal gruppo politico coordinato dal prof. Ferdinando Rovello.”

Il Gruppo Territoriale, si legge ancora nella nota, ha dato mandato al portavoce del Movimento 5 Stelle, Roberto Gambino, eletto nella lista Sindaco Gambino Avanti Così, in consiglio comunale di presentare un’interrogazione avente come oggetto: art. 23 legge finanziaria 2026 (Rottamazione Quinques).

Nella nota della referente Faraci, a cui è allegata l’interrogazione presentata, si legge che all’interno dell’interrogazione si chiede al sindaco se “si intende dare attuazione alla Rottamazione quinques e se in funzione di ciò si intende sospendere il recupero delle somme compreso il pignoramento dei conti correnti bancari dei contribuenti.”