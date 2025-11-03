BENDA presenta ad EICMA 2025 tre nuove cruiser

(Adnkronos) –

BENDA si prepara a un ritorno in grande stile sul palcoscenico internazionale con tre nuove cruiser destinate a ridefinire il concetto di design e prestazioni. All’EICMA 2025, il costruttore cinese presenterà una gamma completa di dodici moto e sette veicoli fuoristrada, confermando la propria espansione nel mercato europeo. Tra le protagoniste spiccano due cruiser di media e grande cilindrata, tra cui la prima V4 BENDA da quasi 1.000 cc, e una innovativa cruiser CVT da 250 cc, che verranno svelate alla stampa il 5 novembre. Modelli pensati per un pubblico globale, uniscono potenza e tecnologia con uno stile inconfondibile. Accanto alle nuove arrivate, BENDA porterà a Milano i modelli più recenti omologati EU5+, come la Dark Flag 500 Commander, la Napoleonbob 250, la Chinchilla 350 CVT NEO e la LFC 700 Pro, affiancati da concept e prototipi destinati a mostrare la capacità ingegneristica del marchio. La nuova P51, naked neoretrò con motore boxer ibrido da 250 cc, promette di rivoluzionare il segmento entry-level grazie a un’inedita combinazione tra propulsione elettrica e termica. Sul fronte off-road, la gamma Redstone si amplia con i modelli 550, 550 R2, 1000 e 1000 Mud, insieme a una motoslitta ad alte prestazioni che apre la strada a nuove categorie di veicoli. Tre nuovi propulsori completeranno la presenza BENDA all’EICMA: un quattro cilindri in linea da 500 cc, un boxer da 700 cc e un sei cilindri da 1.700 cc con cambio EM-DCT, testimonianza di un impegno costante nell’innovazione.

Libo Liu, General Manager di BENDA Motor Europe ha dichiarato: “Il brand entra in una nuova fase, portando il design e l’ingegneria cinesi al centro della scena globale”.



