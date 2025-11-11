Salute

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

AdnKronos

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

Mar, 11/11/2025 - 22:58

Condividi su:

(Adnkronos) –
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l'azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: "Lo sa anche l'inserviente al bar che ti fanno male le gambe" dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano. Tartarini continua: "De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta