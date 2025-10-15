Sicilia, Schifani: “Con Piantedosi faremo il punto sulla sicurezza a Palermo”

“Mi sto recando al Viminale per incontrare col sindaco di Palermo il ministro Piantedosi per fare il punto sulla sicurezza a Palermo”. Così sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Un plauso va alle forze dell’ordine per la maxi operazione di oggi allo Zen, che ha visto impegnati circa 300 uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza alla ricerca di armi – aggiunge -. Un segnale concreto della presenza dello Stato e dell’impegno per restituire sicurezza e legalità ai quartieri più difficili di Palermo, abitati da tanti cittadini onesti che nulla hanno da temere da questa presenza”.