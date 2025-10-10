Sicilia, Russo: “FdI responsabile, altri in maggioranza non sempre”

“È grave il fatto che delle norme così importanti siano state bocciate con il voto segreto, che io continuo a ritenere uno strumento da riformare e utilizzare solo in casi estremi e non, come avviene purtroppo da tanti anni, come strumento di regolamento interno dei conti tra maggioranza e opposizione”. Così all’Italpress il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, in merito alla manovra quater varata dall’Assemblea regionale siciliana. “C’è già in programma un vertice di maggioranza lunedì – aggiunge Russo – Si pone una riflessione, penso sia estremamente grave che vengano bocciate con intento probabilmente strumentale e simbolico norme come quella relativa allo scorrimento della graduatoria della Film Commission, per il resto attendiamo le determinazioni del partito a livello regionale. Bisogna anche comprendere quali siano le ragioni di malessere della maggioranza: Fratelli d’Italia ha avuto un atteggiamento assolutamente responsabile, non sempre questo è avvenuto da altre forze politiche o comunque da altre componenti della maggioranza”. (ITALPRESS).