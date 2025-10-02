Sicilia, nella notte ok della commissione Bilancio alla manovra quater

Semaforo verde nella notte da parte della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana alla manovra quater. Il ddl Variazioni di bilancio passa ora all’esame dell’Aula. La commissione ha approvato la manovra al termine di una lunga seduta iniziata la mattina di mercoledì. Presente per il governo l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Via libera a numerose norme presentate dal governo: 18 milioni per il ‘south-working’ che favorisce il lavoro a distanza dei giovani siciliani assunti dalle aziende del nord; due milioni per la realizzazione di spazi co-working nelle aree interne della Sicilia; 34 milioni in più per il fondo disabilità e non autosufficienza; un milione di euro per Gibellina Capitale dell’arte contemporanea 2026; 1,1 milioni per i conservatori di Stato. Ok anche alla norma che consentirà ai siciliani di mettersi in regola con il pagamento del bollo auto scaduto al 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni e more. Per accedere a questa agevolazione basterà saldare il debito entro il 31 dicembre 2025. La misura vale da sola quaranta milioni di euro per le casse della Regione. Confermato anche lo stanziamento di dieci milioni di euro voluto dal governatore Renato Schifani per rifinanziare il ‘contributo di solidarietà’ in favore delle famiglie in difficoltà economica. Quattro milioni per l’acquisto dei libri di testo da parte degli studenti delle scuole medie e superiori, mentre il mondo della zootecnia potrà contare su aiuti per complessivi sei milioni di euro. Previsti anche 350mila euro per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso e altrettanti che serviranno allo scalo di Trapani-Birgi per misure di safety e security. Confermato lo stanziamento di dieci milioni di euro per l’assistenza specializzata per l’autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità (Asacom); così come l’articolo sull’editoria che istituisce una sezione ad hoc del Fondo Sicilia per il settore con una dotazione di tre milioni di euro più un ulteriore milione per gli editori di libri. Un milione di euro viene destinato ai Centri antiviolenza e alle Case di accoglienza, un milione e mezzo alle Comunità alloggio per i disabili psichici. Approvati anche gli emendamenti territoriali che prevedono piccoli interventi infrastrutturali.