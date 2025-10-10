Sicilia, Cuffaro: “Quanto accaduto ieri in Aula lascia attoniti”

PALERMO – “Machiavelli professava che il fine giustifica i mezzi. Ma di

fronte allo spettacolo offerto ieri dall’Assemblea regionale c’è da

riflettere non solo sugli assai discutibili mezzi messi in opera, ma

ancora più sul loro reale fine”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario

nazionale della DC, all’indomani dell’approvazione della Manovra

finanziaria all’Ars

“Ciò che sembra apparire con sufficiente chiarezza, al riguardo, è –

continua Cuffaro – la volontà di anteporre ad ogni altra valutazione

sulle urgenze – che in questo momento segnano le attese del tessuto

sociale ed economico siciliano – logiche parziali e dal fiato corto, che

alimentano il discredito sul Parlamento regionale e sulla politica che

in esso si pratica, insieme alla conseguente sfiducia dei cittadini

verso la rappresentanza elettorale e degli stessi partiti”.

“Quanto accaduto in Aula lascia attoniti. Gli interventi di ieri e le

interviste apparse oggi sulla stampa – prosegue Cuffaro -, manifestano

una totale grettezza sociale prima che politica, della quale assume

valore simbolico la bocciatura di norme come quella sulla fiction

dedicata a Biagio Conte, quella relativa al South working, i laghetti

collinari, la legge sull’editoria, ecc… I falsi amici sono come quei

commensali che si sfilano opportunisticamente da un consesso, idealmente

condiviso, per aggregarsi ad altro, reputato temporaneamente più

vantaggioso. A loro vorrei dire che siamo tutti partecipi del deserto di

umanità di questo mondo politico e il meglio che possiamo augurarci è

recuperare un rapporto leale. Forse, occorre evocare l’idea di coscienza

politica, evitando che chi ne possiede una possa avvertirla come uno

svantaggio o una prigione. È la necessità che mi porta a usare parole

sincere, sperando così che possano cadere le maschere e far vedere i

volti e con esse le intenzioni”.

“Bene ha fatto il Presidente Schifani dopo il non proficuo tentativo di

far sì che in Aula non ci fosse più il numero legale che avrebbe avuto

il merito di fermarsi per riflettere, a far rientrate FI DC e Lega.

Altrimenti, vista l’astensione delle opposizioni sul voto finale della

manovra, saremmo arrivati al paradosso che, dopo aver approvato a colpi

di voto segreto alcune cose poco edificanti e bocciate cose importanti,

la Finanziaria non sarebbe stata approvata. Danno al danno per le cose

buone che erano state approvate.

Mi auguro e spero, con forza, che se anche non dovessimo avere remore a

difendere le scelte fatte, ci sia sempre spazio per correggere errori

compiuti. È la nostra politica, la politica che crediamo utile per la

nostra Sicilia e per la quale invitiamo chi ne abbia davvero a cuore le

sorti a spendersi”, conclude Cuffaro.

