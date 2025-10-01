Sicilia, Anas: sulla A19 procedono i lavori alle barriere di sicurezza sul cantiere di Bagheria

Anas comunica che la lunghezza di 800 metri del cantiere presente sulla A19 nel territorio di Bagheria è ideale per comprimere e contrarre i tempi effettivi di lavoro che su un cantiere più corto sarebbero stati più del doppio dei due mesi stabiliti nel cronoprogramma ufficiale. Nel dettaglio, le lavorazioni avvengono in serie ed in parallelo: l’installazione delle barriere di sicurezza comporta la necessità di effettuare degli scavi per l’infissione dei pali con l’ausilio di una trivella; successivamente è necessaria la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato per la posa delle barriere di sicurezza. Questo genere di lavorazione in serie permetterà di trarre il massimo dalla produttività in termini di tempo. L’obiettivo finale resta quello di elevare il livello di servizio della A19 grazie all’installazione di barriere di sicurezza di ultima generazione in grado di tutelare l’utenza che attraversa l’autostrada. Al di là della presenza dei cantieri, in alcuni grandi centri urbani i volumi di traffico sono comunque dettati dall’elevato numero dei veicoli in transito lungo le arterie principali in alcune fasce orarie della giornata. Ad ogni modo, durante questi mesi, resterà vigile il monitoraggio del personale Anas che si impegna a fornire informazioni utili ed in tempo reale agli utenti.