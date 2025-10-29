Picchia la madre che si rifiuta di dargli i soldi, arrestato 46enne nel Catanese

Picchia la madre che si rifiuta di dargli i soldi. Un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Biancavilla, nel Catanese, dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un uomo che ha segnalato l’aggressione, ancora in corso, a una familiare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 46enne si sarebbe recato a casa delle madre, dalla quale pretendeva del denaro, aggredendola prima verbalmente e poi minacciandola pesantemente. La vittima, che frattempo era stata accolta da un altro parente, ai militari ha raccontato che non si trattava del primo episodio di violenza subito ma che non aveva mai voluto denunciare il figlio. I militari raggiunta l’abitazione della vittima, hanno trovato il 46enne che, nell’attesa che la madre si ripresentasse a casa, aveva messo completamente a soqquadro tutte le stanze. L’uomo è stato fatto allontanare. In serata, però, nonostante nel frattempo la madre avesse presentato denuncia per i fatti della mattina, il 46enne si è ripresentato a casa e ha iniziato nuovamente ad aggredirla. Su richiesta telefonica di un familiare, immediatamente una pattuglia è intervenuta sul posto, trovando l’aggressore ubriaco. Nonostante la presenza dei militari, il 46enne ha continuato a inveire nei confronti della donna, tentando continuamente di colpirla al volto con le mani. Per lui sono così scattate le manette ed è stato condotto in carcere.