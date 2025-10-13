Un motociclista, per cause in via di accertamento, è precipitato in un burrone in località Lago Zomaro, nel cuore dell’Aspromonte. A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell’elicottero “Drago VF142” del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania. Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell’incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all’infortunato che il motociclista ferito. Una volta a bordo, l’infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all’aeroporto di Reggio Calabria. All’atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche.
Motociclista cade in un burrone in Aspromonte, soccorso dall’elicottero del Reparto volo vigili del fuoco di Catania
Lun, 13/10/2025 - 09:42
