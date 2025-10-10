Mezzo in avaria sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, ripristinata la viabilità

Ripristinata la viabilità sulla A20 “Palermo-Mazara del Vallo” a Carini (Palermo). Lo comunica l’Anas. La chiusura del tratto è durata complessivamente 10 minuti.

Anas ha messo in sicurezza l’area per consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare tutte le operazioni necessarie a spegnere il mezzo che aveva preso fuoco. Da quel momento in poi il mezzo in avaria è rimasto sulla corsia di marcia con i veicoli che hanno transitato grazie alla corsia di sorpasso. Adesso il mezzo è stato rimosso e anche la corsia di marcia è stata riaperta.

