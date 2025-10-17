Salute

AdnKronos

Manovra, Meloni: “Maggioranza ha lavorato con compattezza e guardando al risultato”

Ven, 17/10/2025 - 13:04

(Adnkronos) – ''Vorrei ringraziare i vicepremier e i leader dei partiti della maggioranza. Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato''. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni illustrando la manovra in una conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm. 
