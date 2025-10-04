La flemmatica ironia di Antonio Pandolfo in scena a Ustica per “Il respiro del mare”: appuntamento il 6 ottobre

Il festival organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Cooperativa Agricantus con il sostegno della Regione Siciliana lunedì 6 ottobre propone sul palco dell’Auditorium “Misiddia” che mette insieme i personaggi più riusciti dell’attore alcamese

Ustica (Pa) – Anfiteatro comunale

lunedì 6 ottobre ore 21

Ultime battute sull’isola di Ustica per “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, che lunedì 6 ottobre alle ore 21 propone all’Auditorium comunale lo spettacolo “Misiddia” di e con Antonio Pandolfo, l’attore originario di Alcamo che con flemmatica ironia porta in scena i suoi personaggi e le “camurrìe” della vita quotidiana, ovviamente rilette in chiave comica.

“Misiddia” è uno dei grandi cavalli di battaglia di Antonio Pandolfo, quello che mette insieme i personaggi meglio riusciti del suo repertorio. Dal timidone Enricuccio, il ragazzone dalle mille domande surreali e dalle altrettante surreali risposte, al comicissimo personaggio che ripete “MiSiddia…. m’abbutta” all’improbabile Mel, PR dello “scaro”, fino al perennemente imbarazzato Isidoro. In questa carrellata tutta da ridere non mancano le riflessioni semiserie scaturite dalle conversazioni tra madre e figlio e tra uomini e donne che Pandolfo, dall’alto della sua condizione privilegiata di single, può esplorare senza condizionamenti.

Il festival “Il respiro del mare” è nato per celebrare la bellezza dell’isola e la sua identità culturale, con un cartellone pensato per coinvolgere residenti, scuole e visitatori. Il festival, nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità, vuole essere un’occasione di crescita culturale per un pubblico trasversale.

Lo spettacolo “Mi si è ristretto il banco” con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, in programma venerdì 3 ottobre e saltato a causa delle avverse condizioni meteo che non hanno consentito agli attori di raggiungere Ustica, sarà recuperato giovedì 16 ottobre.

Tutti gli spettacoli si terranno nell’Auditorium comunale di Ustica

Biglietto spettacoli serali: intero € 10; ridotto residenti € 5

Biglietto matinée: unico € 5

Abbonamento a 5 spettacoli: € 30 – ridotto residenti € 20

Prenotazioni e informazioni 091 309636.

Biglietti online https://www.tickettando.it oppure al botteghino dell’Auditorium 30′ prima dello spettacolo