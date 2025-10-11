Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, Giambona: “Difesa loro diritti rappresenta nostro stato di civiltà”

“In un Paese e in una Regione che vogliono dirsi democratici, i diritti delle bambine e delle ragazze devono essere una priorità politica, non una ricorrenza da calendario”.

Questo il commento rilasciato dal vicepresidente del gruppo PD all’ARS, Mario Giambona, in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze.

“Non possiamo accettare che ancora oggi, anche in Sicilia, una bambina debba lottare per studiare, per sentirsi al sicuro, per sognare un futuro libero da stereotipi e violenze – conclude il deputato dem -. È una responsabilità che chi fa politica non può delegare. Servono scelte chiare: più scuola, più servizi, più cultura del rispetto. Non basta indignarsi una volta l’anno. La libertà e la difesa dei diritti delle bambine e delle ragazze è la misura della nostra civiltà”.