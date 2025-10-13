Salute

Furto in abitazione, traffico di stupefacenti e porto illegale di armi: arrestati dalla Polizia quattro condannati tra Gela e Niscemi

Redazione 3

Lun, 13/10/2025 - 11:40

Pene definitive a cinque anni e nove mesi di reclusione: la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro condannati. A Niscemi, un quarantaquattrenne condannato alla pena definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di furto in abitazione e un trentenne condannato alla pena di quattro mesi e venti giorni per lesioni personali, minaccia e danneggiamento. Il primo è stato condotto al carcere di Gela, il secondo sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. A Gela, un quarantacinquenne condannato a quattro mesi di reclusione con sentenza definitiva per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e un ventiseienne condannato a sei mesi di reclusione per furto aggravato, porto illegale di armi e danneggiamento. Entrambi, ammessi ai benefici delle misure alternative alla detenzione, sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare.

