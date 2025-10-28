Farmaco salvavita introvabile in Calabria, una donna si rivolge ai Carabinieri: il farmaco individuato a Catania

Deve sottoporsi mensilmente ad una iniezione salvavita ma in Calabria non è riuscita a trovare il farmaco prescrittole e solo grazie all’intervento dei carabinieri il medicinale è stato individuato a Catania. E’ quanto accaduto ad una donna di Bagnara (Reggio Calabria), Gina Zagaria, di 38 anni, che l’ha raccontata alla Gazzetta del Sud. “Sono una malata oncologica, ho il diritto di curarmi e di essere curata nella regione in cui pago le tasse. Ogni volta che dovrò fare quella puntura dovrò chiamare i carabinieri e arrivare fino a Catania? Rischio di morire da un momento all’altro” ha detto la donna. Gina Zagaria ha riferito di avere avuto i primi malori sei mesi fa ma che nessun medico, tra il reggino e Messina, si era accorto della patologia che aveva neanche dopo una tac e una risonanza magnetica con contrasto che avevano evidenziato dei piccoli noduli sul fegato. Infine, su consiglio del suo ex medico curante, la donna si è recata al Sant’Orsola di Bologna dove le è stato trovato una massa aperta e sanguinante vicino lo stomaco ricoverandola d’urgenza e diagnosticando un tumore maligno allo stomaco sporgente, con metastasi al fegato. Dopo 22 giorni di ricovero la donna è tornata in Calabria. “L’oncologo – racconta al giornale – mi ha detto che dovevo tornare a casa per prendere questo farmaco, perché la regione Calabria non paga più i farmaci a Bologna”. Ma in Calabria il farmaco non si trovava ed ha deciso di chiamare il suo legale, l’avvocato Lorenzo Gatto e poi l’oncologo a Bologna “e il mio medico ha deciso di rivolgersi ai carabinieri”. I militari, investiti del problema si sono dati da fare e alla fine hanno individuato Catania come luogo dove reperire il medicinale che continua a essere introvabile in Calabria. “Sono andata all’Asp – ha raccontato la donna – e dicono che neanche lo conoscono, e che è costoso, non so come devono fare. Sono molto preoccupata perché il 20 novembre dovrei ripetere la seconda dose, io non so dove prenderla. Devo rivolgermi un’altra volta ai carabinieri?”. (ANSA).
Farmaco salvavita introvabile in Calabria, una donna si rivolge ai Carabinieri: il farmaco individuato a Catania
Mar, 28/10/2025 - 14:26
Condividi su: