(Adnkronos) – Per il quarto anno consecutivo, eBay conferma la sua presenza a EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote in programma dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho. Durante la manifestazione eBay accoglierà i visitatori nel suo Garage, uno spazio esperienziale pensato per chi vive la passione per le due ruote: professionisti, rivenditori, appassionati e semplici curiosi. All’interno dello spazio, i visitatori potranno scoprire come eBay supporta professionisti, rivenditori e appassionati nella ricerca dei componenti giusti e nella crescita del proprio business, che si tratti di un’officina, di uno store online o di una passione personale. Dentro l'eBay Garage saranno presenti quattro moto iconiche, vetrina dei ricambi e degli accessori disponibili su eBay.it:



Vespa VBB2 150 del 1963, protagonista di un viaggio da Milano a Tokyo nel 2020;

Ducati 1299 Superleggera del 2017, equipaggiata con componenti originali e compatibili;

Kawasaki Z1 900 del 1973, restaurata con accessori selezionati tra originali e aftermarket;

Suzuki GSX 1300 R Hayabusa del 1999, customizzata dal team francese di High Side.

Francesco Faà di Bruno, Head of Parts and Accessories France and Italy di eBay, commenta: “EICMA è il luogo dove si incontrano le storie, le competenze e le passioni che animano il mondo delle due ruote. Per eBay, essere qui significa continuare a costruire un ponte tra chi cerca soluzioni affidabili e chi le offre, valorizzando ogni giorno la categoria Ricambi e Accessori Auto e Moto, un segmento in continua crescita sulla piattaforma. L’introduzione della Compatibilità Moto è un passo importante in questa direzione: una tecnologia pensata per semplificare l’esperienza d’acquisto e rendere il marketplace ancora più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora con i motori”.



Federico Aliverti, Direttore Generale di EICMA, dichiara: “eBay si conferma una presenza molto dinamica, ingaggiante ed innovativa all’interno dell’Edizione 2025. Contare su un importante player internazionale come loro è sicuramente motivo di soddisfazione, perché porta valore all’interno della nostra proposta espositiva, ma è anche una conferma di quanto EICMA offra un contatto privilegiato con un’ampissima comunità degli appassionati e palcoscenico internazionale ormai imprescindibile per chi opera nel mondo delle due ruote”.



