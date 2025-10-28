Caltanissetta. Maltrattamenti in famiglia: la Polizia di Stato nel Capoluogo ieri ha eseguito tre provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziari a carico di soggetti condannati in via definitiva e di soggetti indagati. Un settantenne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile poiché condannato alla pena di 11 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie e di ubriachezza. L’uomo, beneficiando delle misure alternative alla detenzione, sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. Un trentasettenne è stato tratto in arresto in applicazione della misura cautelare della custodia in carcere poiché indagato per reiterati maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna. Infine, nei confronti di un trentenne è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con collocamento presso una comunità terapeutica poiché indagato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.
Caltanissetta. Maltrattamenti in famiglia, tre provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia
Mar, 28/10/2025 - 10:11
