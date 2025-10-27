Caltanissetta, Leandro Grillo e Leon Mastrosimone della Singto Gym al campionato regionale ICO a Sant’Agata Li Battiati

Ieri, domenica 26 ottobre, si è disputato il campionato regionale ICO organizzato dal maestro Danilo Cutispoto nella località di Sant’Agata Li Battiati (Catania). Hanno partecipato all’evento Leandro Grillo e Leon Mastrosimone, allenati dal maestro Leonardo Grillo del team Singto Gym di Caltanissetta disputando dei bei match molto tecnici. Primo posto nella categoria K1, speranze 48 e 50 kg. Rayyan Celestri secondo classificato nella categoria senior K1 63 kg.