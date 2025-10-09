Caltanissetta. La II Commissione chiede una deroga alla destinazione d’uso degli immobili

La II commissione consiliare, presieduta da Fabrizio Di Dio, ha dato mandato all’assessore all’urbanistica Calogero Adornetto di richiedere la predisposizione di uno schema di disciplinare volto a consentire a soggetti pubblici e privati l’utilizzazione temporanea di immobili, in deroga allo strumento urbanistico vigente così come recepito dall’art. 23 quater de D.P.R. 380/01.

Consentire l’utilizzazione in deroga di immobili sia pubblici sia privati è una strategia volta ad attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o sottoutilizzati e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali utili a favorire la creazione di nuovo valore per parti di città, ai sensi della normativa vigente e anche in vista di un futuro nuovo assetto urbanistico.

“La richiesta, da me proposta e avanzata all’unanimità di tutti i componenti della commissione – ha ribadito il presidente Fabrizio Di Dio – eviterebbe ulteriore consumo del territorio. Tale provvedimento si presenta come attento all’ambiente proteggendo il territorio urbano da nuove edificazioni e preferendo il recupero e la valorizzazione dell’esistente”.