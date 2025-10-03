Salute

Caltanissetta. Bilancio Partecipativo, dalle attività culturali alla rigenerazione urbana: 18 i progetti ammessi alla votazione dei cittadini

Ven, 03/10/2025 - 14:22

Nell’avviso i titoli dei progetti e i soggetti proponenti

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso nel quale si comunicano i progetti ammessi al Bilancio Partecipativo.

Ben 18 delle 22 proposte progettuali pervenute sono state ammesse e, successivamente suddivise nelle seguenti aree:

N. 7 – AREA TEMATICA–ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE,

N. 8 – AREA TEMATICA – POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI,

N. 3- AREA TEMATICA – RIGENERAZIONE URBANA.

Per l’area tematica ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

1. Progetto n.4 – Caltanissetta: qui nascono i campioni _LA LICATA ALESSANDRO MASSIMILIANO

2. Progetto n.6 – Caltanissetta nella tradizione all’interno di un romanzo _BONASERA VINCENZO ANTONINO

3. Progetto n.7 – Scuole in Jazz, suoni storie ed Improvvisazioni _Giuseppe Alberto Miraglia (Presidente Associazione “The Bridge Jazz Club”)

4. Progetto n.8 – il filo dell’armonia _Bonaffini Maria Anna

5. Progetto n.9 – NOTE DI NATALE _Laura Failla, – Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale “Sulle ali della musica”

6. Progetto n.13 – Suoni in Itinere 2025-Pensiero Stupendo_Andrea Castiglione

7. Progetto n.19 – Conosciamo la città giocando_O.D.V. Oasi Cristo Redentore-(organizzazione di volontariato del terzo settore)

Per l’area tematica POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

1. Progetto n.1 – Celiachia tra i Giovani: Inclusione, Consapevolezza e Rispetto, Mini-serie web in 10 puntate_Michele Mendola

2. Progetto n.2 _ Ri-giochi@mo – Educazione al riciclo e contenitori per il dono responsabile_uno@uno S.r.l.

3. Progetto n.10 _ 3…2…1…InterAzione!_Roberta Di Carlo – Presidente Watanka! Aps

4. Progetto n.11 _ RIATTIVIAMO INSIEME LA NOSTRA CITTA’_A.S.D L’ISOLA DI PETER PAN CALTANISSETTA

5. Progetto n.12_Digital Job Fest – Giovani e lavoro a Caltanissetta Maria Laura Bordenga

6. Progetto n.14_FACCIAMO LA STORIA _ COLIBRÌ Infiniti mondi da scoprire A.P.S.

7. Progetto n.16_ Energia condivisa: il Potere delle Comunità_Federconsumatori Caltanissetta – APS

8. Progetto n.17_ IL SABATO DEL VILLAGGIO _ SALVATORE ROSARIO IACONO _

Per l’area tematica RIGENERAZIONE URBANA

1. Progetto n.15–Percorsi di Arte Urbana – La Strada della Memoria e della Conoscenza _Eros Di Prima, legale rappresentate Ass. Culturale Creative Spaces

2. Progetto n.18_LA SCALINATA DELL’AMORE – ASS. CULTURALE OFFICINE TARATATA’

3. Progetto n.22_L’Arte segreta dei pupi: la tradizione rivive a Santa Flavia_Diletta Costanzo, Presidente e legale rappresentante di Naponos Teatro Etico APS

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per la votazione da parte dei cittadini.

