Caltanissetta. Bilancio Partecipativo, dalle attività culturali alla rigenerazione urbana: 18 i progetti ammessi alla votazione dei cittadini

Nell’avviso i titoli dei progetti e i soggetti proponenti
Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso nel quale si comunicano i progetti ammessi al Bilancio Partecipativo.
Ben 18 delle 22 proposte progettuali pervenute sono state ammesse e, successivamente suddivise nelle seguenti aree:
N. 7 – AREA TEMATICA–ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE,
N. 8 – AREA TEMATICA – POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI,
N. 3- AREA TEMATICA – RIGENERAZIONE URBANA.
Per l’area tematica ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE
1. Progetto n.4 – Caltanissetta: qui nascono i campioni _LA LICATA ALESSANDRO MASSIMILIANO
2. Progetto n.6 – Caltanissetta nella tradizione all’interno di un romanzo _BONASERA VINCENZO ANTONINO
3. Progetto n.7 – Scuole in Jazz, suoni storie ed Improvvisazioni _Giuseppe Alberto Miraglia (Presidente Associazione “The Bridge Jazz Club”)
4. Progetto n.8 – il filo dell’armonia _Bonaffini Maria Anna
5. Progetto n.9 – NOTE DI NATALE _Laura Failla, – Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale “Sulle ali della musica”
6. Progetto n.13 – Suoni in Itinere 2025-Pensiero Stupendo_Andrea Castiglione
7. Progetto n.19 – Conosciamo la città giocando_O.D.V. Oasi Cristo Redentore-(organizzazione di volontariato del terzo settore)
Per l’area tematica POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
1. Progetto n.1 – Celiachia tra i Giovani: Inclusione, Consapevolezza e Rispetto, Mini-serie web in 10 puntate_Michele Mendola
2. Progetto n.2 _ Ri-giochi@mo – Educazione al riciclo e contenitori per il dono responsabile_uno@uno S.r.l.
3. Progetto n.10 _ 3…2…1…InterAzione!_Roberta Di Carlo – Presidente Watanka! Aps
4. Progetto n.11 _ RIATTIVIAMO INSIEME LA NOSTRA CITTA’_A.S.D L’ISOLA DI PETER PAN CALTANISSETTA
5. Progetto n.12_Digital Job Fest – Giovani e lavoro a Caltanissetta Maria Laura Bordenga
6. Progetto n.14_FACCIAMO LA STORIA _ COLIBRÌ Infiniti mondi da scoprire A.P.S.
7. Progetto n.16_ Energia condivisa: il Potere delle Comunità_Federconsumatori Caltanissetta – APS
8. Progetto n.17_ IL SABATO DEL VILLAGGIO _ SALVATORE ROSARIO IACONO _
Per l’area tematica RIGENERAZIONE URBANA
1. Progetto n.15–Percorsi di Arte Urbana – La Strada della Memoria e della Conoscenza _Eros Di Prima, legale rappresentate Ass. Culturale Creative Spaces
2. Progetto n.18_LA SCALINATA DELL’AMORE – ASS. CULTURALE OFFICINE TARATATA’
3. Progetto n.22_L’Arte segreta dei pupi: la tradizione rivive a Santa Flavia_Diletta Costanzo, Presidente e legale rappresentante di Naponos Teatro Etico APS
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per la votazione da parte dei cittadini.