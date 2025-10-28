Caltanissetta. ASD Scuola Karting “La Licata”: trionfo al primo Campionato Regionale Kart Opes Sicilia



CALTANISSETTA – Grandi risultati e forti emozioni per il Reparto Corse dell’ASD Scuola Karting “La Licata”, che ha chiuso nel migliore dei modi la stagione 2025, portando a casa tre titoli regionali nella prima edizione del Campionato Regionale Kart Opes Sicilia.

Una serie nuova, ideata per offrire ai piloti un’alternativa più accessibile rispetto al campionato AciSport, con costi ridotti e un calendario di sole quattro gare – due disputate a Nicosia (EN), una a Gela (CL) e l’ultima a Vittoria (RG). Una serie pensata per un approccio alla disciplina con costi più sostenibili senza rinunciare a spettacolo, adrenalina e competitività.

Proprio nella prova conclusiva di Vittoria, gli allievi della scuola nissena hanno dato prova di tutto il loro talento, conquistando risultati di assoluto prestigio e confermando la qualità del lavoro svolto in pista durante l’anno.

Salvatore Crocco, classe 2017, si è laureato Campione Regionale Opes categoria Mini Under 10. Il giovanissimo pilota ha impressionato per costanza, concentrazione e maturità, dimostrando di avere un futuro promettente nel mondo del karting.

Vincenzo costa secondo classificato campionato regionale opes kzn under. Cesare Scarantino ha dominato la categoria KZ2, aggiudicandosi il titolo di Campione Regionale Opes grazie a una stagione impeccabile, fatta di velocità, tecnica e grande determinazione. Cataldo Marcella, nella categoria OK-N Senior, ha chiuso in seconda posizione la gara ma riesce a vincere la classifica assoluta, confermandosi tra i piloti più competitivi del panorama regionale. Proprio Marcella Cataldo sottolinea come il suddetto risultato sia dedicato al papà, recentemente scomparso a seguito di una lunga malattia.

Risultati che riempiono d’orgoglio l’intero team e, in particolare, il Presidente dell’ASD, Alessandro La Licata, che solo la scorsa settimana aveva festeggiato un altro trionfo personale, conquistando il titolo di Campione Regionale AciSport categoria KZ2 Master.

“Siamo davvero soddisfatti dei nostri ragazzi – commenta La Licata –. Il Campionato Opes è una realtà nuova ma di altissimo livello: meno impegnativo per costi e numero di gare, ma con un tasso tecnico elevatissimo. È l’ambiente ideale per far crescere giovani piloti in modo sano e competitivo.”

Con tre titoli regionali e una stagione da incorniciare, il Reparto Corse dell’ASD Scuola Karting “La Licata” conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama motoristico siciliano, continuando a formare campioni in pista e fuori, con passione, impegno e professionalità.