Basket, al PalaCannizzaro inizia la stagione per le giovani atlete della CL Miners

Prende il via oggi, domenica 12 ottobre , la stagione 25/26 per la Asd CL MINERS, la nuova società di basket della nostra città, già conosciuta e apprezzata per le iniziative portate avanti all’insegna del basket come il Training Camp e il Trofeo delle miniere. A scendere in campo alle 11:00 al Palacannizzaro saranno le “Lady”, per il campionato under 15 femminile girone orientale. Le giovanissime atlete guidate da coach Dibenedetto e coach Palermo affronteranno l’Acireale Basket. Tra le fila della cestiste nissene anche la nuova arrivata Sophie Paternicó di Piazza Armerina. Oltre che con le ragazze la asd CL Miners sarà impegnata anche nei campionati maschili U14, U15 e U17. Tante le iniziative già programmate per la nuova stagione e soprattutto le collaborazioni con altre squadre della regione per un ulteriore promozione e diffusione della pallacanestro quale occasione di crescita per i ragazzi e sviluppo per il nostro territorio