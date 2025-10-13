A Catania la seconda edizione di “Patrioti in Comune”: dal 17 al 19 ottobre confronto e formazione per gli amministratori di Fratelli d’Italia

Torna a Catania ‘Patrioti in Comune’, la grande manifestazione promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dall’onorevole Luca Sbardella e da Alberto Cardillo. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si terrà dal 17 al 19 ottobre al 4 Spa Hotel di Catania e rappresenta un importante momento di confronto e crescita per la classe dirigente del partito. Tre giornate di dibattiti e approfondimenti dedicate agli amministratori locali, pensate per affrontare in modo concreto le principali tematiche amministrative e di governo del territorio, condividere esperienze, buone pratiche e strategie di sviluppo. ‘Patrioti in Comune’ si conferma così un laboratorio politico e formativo nel quale si incontrano rappresentanti delle istituzioni, dirigenti nazionali, regionali e locali, per discutere delle sfide più attuali che riguardano la gestione dei Comuni, la programmazione europea, le infrastrutture, la protezione civile, il Pnrr, la valorizzazione dei beni culturali e il turismo. L’appuntamento vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di primo piano del panorama politico nazionale e regionale, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, i Ministri Nello Musumeci, Adolfo Urso e Matteo Piantedosi, l’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, l’on. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, l’on. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Ars, gli assessori regionali Elvira Amata, Alessandro Aricò, Giusi Savarino e Francesco Scarpinato, il presidente della commissione bilancio all’Ars, on. Dario Daidone, l’on. Giuseppe Zitelli, componente della commissione sanità all’Ars, gli on. Salvo Pogliese e Giuseppe Ciancitto, Parlamentari nazionali, l’on. Ruggero Razza, Parlamentare europeo, e molti altri rappresentanti istituzionali e amministratori provenienti da tutta Italia. “Patrioti in Comune – dichiarano Luca Sbardella e Alberto Cardillo – sarà un momento di confronto, formativo e di crescita per tutta la classe dirigente del partito, per affrontare le tematiche amministrative di attualità, favorendo il dibattito e l’interazione tra i partecipanti. Fratelli d’Italia è una comunità impegnata per il buon governo della Nazione, a ogni livello, ed eventi come questo servono per confrontare le esperienze e accrescere ancora di più la qualità dei nostri amministratori, che rappresentano la prima linea del nostro partito”. La manifestazione, che si concluderà con l’intervento del Presidente del Senato Ignazio La Russa, sarà anche un’occasione per rinnovare lo spirito di comunità e condivisione che da sempre caratterizza Fratelli d’Italia, riaffermando il ruolo centrale degli amministratori locali come motore di competenza, impegno e buona politica nei territori. In occasione dell’evento, i partecipanti potranno usufruire di tariffe convenzionate per il soggiorno presso il 4 Spa Resort Hotel di Aci Castello. Per informazioni e prenotazioni: 095 491932.