Ucraina, von der Leyen: “Europa ha piano per invio truppe, accordo con Usa”

L'Europa ha ''un piano piuttosto preciso'' per l'invio di truppe in Ucraina. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un'intervista al Financial Times, sottolineando che per l'Europa sono di primaria importanza le garanzie di sicurezza per l'Ucraina che, ha assicurato, saranno sostenute dagli Stati Uniti. Esiste una "chiara tabella di marcia" per i possibili schieramenti, ha dichiarato la presidente della Commissione europea. "Le garanzie di sicurezza sono fondamentali e assolutamente cruciali", ha aggiunto von der Leyen. "Abbiamo una tabella di marcia chiara e un accordo alla Casa Bianca, questo lavoro sta procedendo molto bene", ha sottolineato. Von der Leyen ha poi spiegato che le capitali europee stanno lavorando a piani per "uno schieramento di truppe multinazionali e il sostegno degli americani". "Il presidente Trump ci ha rassicurato che ci sarà una presenza americana come parte del backstop", ha affermato. "Questo è stato molto chiaro e ripetutamente ribadito", ha aggiunto. La scorsa settimana, i capi della difesa della coalizione dei volenterosi si sono incontrati e hanno "elaborato piani piuttosto precisi", ha affermato ancora von der Leyen, parlando degli "elementi necessari per un efficace accumulo di truppe". "Certo, c'è sempre bisogno della decisione politica del rispettivo Paese, perché schierare le truppe è una delle decisioni sovrane più importanti di una nazione – ha detto – Ma il senso di urgenza è molto forte, si sta andando avanti". Von der Leyen ha elogiato l'impegno di Trump nel partecipare agli sforzi di pace dopo mesi di incertezza nelle capitali europee sulla posizione del presidente statunitense. "Putin non è cambiato, è un predatore", ha ribadito, sottolineando invece che Trump ''vuole la pace e Putin non si siede al tavolo delle trattative''. Von der Leyen ha sottolineato che ''negli ultimi mesi abbiamo avuto diversi incontri in cui è stato ovvio che può fare affidamento sugli europei". "E' chiaro che quando diciamo qualcosa, la facciamo", ha concluso.