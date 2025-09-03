Ucraina, Trump: “Molto deluso da Putin”. Zelensky oggi da Macron

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere “molto deluso” dal fatto che la controparte russa Vladimir Putin non sia riuscita a raggiungere un accordo di pace sull’Ucraina dopo il vertice in Alaska. “Sono molto deluso dal presidente Putin, posso dirlo”, ha detto Trump al programma radiofonico Scott Jennings quando gli è stato chiesto se si fosse sentito tradito dalla risposta di Putin. “Avevamo un ottimo rapporto, sono molto deluso”. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron co-presiederà un incontro ibrido della Coalizione dei Volenterosi con il primo ministro britannico Keir Starmer alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presso l’Eliseo. Gli alleati europei dell’Ucraina sono pronti a fornire garanzie di sicurezza al Paese dopo un eventuale accordo di pace con la Russia, e ora attendono un sostegno concreto da parte degli Stati Uniti, stando a quanto dichiarato dall’entourage da Macron. “Siamo pronti”, ha affermato un funzionario dell’Eliseo, sottolineando che i Paesi europei sperano di ottenere anche “il sostegno degli americani per garantire la sicurezza dell’Ucraina”. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha confermato dal canto suo che Zelensky incontrerà a Parigi la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. L’incontro ha l’obiettivo di ”sincronizzare gli orologi”, ha aggiunto il consigliere di Zelensky. Secondo il Financial Tmes l’incontro si svolgerà domani. Domani, giovedì 4 settembre, a Parigi si dovrebbero tenere i colloqui della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, guidata da Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer, per definire le garanzie di sicurezza a Kiev e discutere eventuali nuove sanzioni contro Mosca, in risposta alla riluttanza del Cremlino a un incontro tra Vladimir Putin e Zelensky. La coalizione, composta da circa 30 Paesi, tra cui membri Nato, Australia e Giappone, parteciperà con delegazioni in presenza o tramite collegamento video. Non si sa ancora se a questo summit parteciperanno tutti i leader in presenza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe prendere parte da remoto. “Sarò a Parigi per una riunione della ‘Coalizione dei volenterosi’. In vista dell’incontro, oggi (ieri, ndr) ho parlato con il presidente finlandese Alexander Stubb e con la premier italiana Giorgia Meloni. Poiché la Russia mostra scarsa volontà di negoziare e continua a colpire le città ucraine, è fondamentale mantenere il nostro sostegno militare a Kiev. I Paesi Bassi stanno collaborando strettamente con gli alleati europei per assumersi la propria responsabilità riguardo alla sicurezza dell’Ucraina e dell’intero continente”, ha scritto in un post su X il premier olandese Dick Schoof. Secondo Putin “esistono opzioni per garantire la sicurezza dell’Ucraina in caso di fine del conflitto” e “mi sembra che ci sia la possibilità di trovare un consenso su questo punto”, ha dichiarato durante un incontro con il premier slovacco Robert Fico a Pechino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)