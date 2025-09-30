Precipita dal secondo piano di casa nel Catanese, donna in codice rosso

Una 57enne è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, rimanendo gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l’equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell’abitazione. Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove è entrata in codice rosso.

E’ ricoverata al Trauma center dell’ospedale Canizzaro, dove è entrata in codice rosso. Sarebbe intubata ed è in gravissime condizioni. (ANSA)