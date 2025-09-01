Mazzarino, il sindaco Faraci chiarisce sulla presunta candidatura alla Presidenza dell’ATI idrico

Il sindaco di Mazzarino, Mimmo Faraci, interviene per fare chiarezza in merito alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni riguardo una sua possibile candidatura alla Presidenza dell’ATI idrico.

Faraci ha precisato che non ha mai avanzato personalmente la propria candidatura per ricoprire l’incarico, pur esprimendo apprezzamento nei confronti della parte politica che ha ritenuto opportuno indicare il suo nome come possibile figura di sintesi. “Ringrazio quanti hanno pensato a me per questo ruolo – ha affermato – un segno di stima e fiducia che accolgo con gratitudine”.

Il primo cittadino ha però ribadito che accetterebbe l’eventuale candidatura solo a fronte di una condivisione ampia tra le forze politiche e i sindaci chiamati a eleggere la governance dell’ATI idrico. In assenza di questo presupposto, Faraci ha chiarito di non ritenersi disponibile ad assumere l’incarico.

“Ribadisco, infine – ha concluso – che la mia priorità resta e continuerà ad essere il lavoro quotidiano per la comunità di Mazzarino, nel rispetto del mandato che i cittadini mi hanno affidato”.