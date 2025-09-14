Mancuso (FI): “Gambino all’opposizione ovunque, riconosca i risultati. Su Asacom dal Governo 10 milioni”

«Sono testimone diretto – afferma l’On. Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana – di quanto discusso prima in Commissione Bilancio e poi in Aula sul tema degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom). Oggi il dato di fatto è che il Governo regionale ha stanziato 10 milioni di euro per affrontare e risolvere definitivamente questa problematica. Un impegno concreto, che dimostra attenzione verso i ragazzi e le famiglie».

«Ho letto le dichiarazioni del consigliere comunale Roberto Gambino – prosegue Mancuso – e, pur avendo sempre evitato di entrare in polemica, stavolta mi trovo costretto a chiarire. Gambino continua a non prendere coscienza del fatto che ha perso le elezioni comunali e provinciali ed è all’opposizione sia al Comune che alla Regione. Dovrebbe avere almeno l’onestà intellettuale di riconoscere i risultati che si stanno ottenendo, piuttosto che limitarsi a diffondere attacchi strumentali. Se si parla di Comune, non possiamo dimenticare i disastri lasciati dalla sua amministrazione, in particolare sul piano economico-finanziario e con i debiti enormi legati all’ufficio Tributi. Oggi, invece, Caltanissetta vede importanti interventi: dalla riapertura nel 2026 della piscina comunale, alle strade sistemate, fino ai lavori sulla rete idrica già finanziati dalla Regione».

«Se guardiamo alla Provincia – aggiunge l’esponente azzurro – sono in programma circa 40 milioni di euro per le strade provinciali nei prossimi tre anni, con già 20 interventi appaltati. Un segnale forte dopo anni di totale abbandono. Così come a livello regionale, dal dissalatore di Gela agli interventi nella zona industriale di Caltanissetta, passando per i milioni destinati alle strade provinciali. Il tema Asacom non è stato affatto ignorato, ma ostacolato dalle strumentalizzazioni delle opposizioni che hanno impedito la necessaria serenità in Aula. Oggi la disponibilità di 10 milioni è nuovamente sul tavolo e sono certo che martedì prossimo l’Assemblea saprà dare il via libera, con il contributo di maggioranza e opposizione».

«A Gambino – conclude Mancuso – ricordo che a Palermo, pur tra scontri politici, si riesce sempre a trovare un interesse comune per la collettività. Lui, invece, continua a vivere in una guerra personale che non esiste, come quel soldato giapponese rimasto nella foresta convinto che il conflitto non fosse mai finito. Si rassegni: qui non si fa propaganda, si lavora con responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini».