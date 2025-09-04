Flotilla per Gaza, Meloni a Schlein: “Adotteremo tutte le misure di tutela per i connazionali”

(Adnkronos) – Sulla Global Sumud Flotilla per Gaza, “preso atto che l’iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein in merito alla richiesta di informazioni sulle misure che il governo italiano intende intraprendere per garantire tutela e sicurezza all’equipaggio dell’iniziativa internazionale che vede impegnate 40 imbarcazioni. “Per agevolare il buon esito della consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce – continua Meloni – la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna”, “tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal Governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l’iniziativa umanitaria “Food for Gaza”, con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia”. “Avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano – aggiunge Meloni – eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa “Global Sumud Flotilla” ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)