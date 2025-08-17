Sicilia, Sofia Goggia incantata da Marettimo: la campionessa di sci racconta la magia dell’isola siciliana

La Sicilia è una terra che non smette mai di sorprendere. Una perla del Mediterraneo che custodisce scorci unici, capaci di incantare chiunque vi approdi. Spesso noi siciliani, abituati a tanta bellezza, rischiamo di non renderci conto fino in fondo del patrimonio naturale e paesaggistico che abbiamo. Ma chi la visita, invece, resta puntualmente rapito da quella magia che solo la nostra isola sa trasmettere: luce, colori e poesia che diventano esperienza indelebile.

Lo ha testimoniato nelle scorse ore una voce d’eccezione: la campionessa olimpica di sci alpino Sofia Goggia, che durante le sue vacanze ha scelto l’isola di Marettimo, la più selvaggia delle Egadi, lasciandosi trasportare dalle emozioni che quei luoghi sanno donare. La sportiva bergamasca ha affidato ai social un lungo pensiero che è, al tempo stesso, racconto e dichiarazione d’amore per la Sicilia.

Ecco il post integrale pubblicato da Sofia Goggia:

«Ad ovest della Sicilia c’è un’isola selvaggia, spartana ma bellissima e vera.

Rocce dolomitiche entrano nell’acqua verde del mare.

Quando le ho viste dalla barca sono rimasta ammutolita dalla bellezza.

Ero sul gommone, si, ma la mia testa era altrove..

Nonostante l’acqua salata sulla mia pelle e il sole che la scaldava, io in quel momento mi sono ritrovata su quella vecchia seggiovia a tre posti a Cortina che prendiamo all’alba d’inverno da cui, in doveroso silenzio, ammiriamo le Tofane quando i primi raggi le illuminano di arancione.

Guardavo queste rocce dolomitiche incredula, pervasa dalla Bellezza; dentro di me mi sentivo tra Ra Bujela e Ra Pegna.. il gommone procedeva pian piano, un po’ come la seggiovia che ben conosco e su cui ero in quel momento.

Ho voluto ammirare il tramonto alla ricerca di quella poesia che io vivo sempre a Cortina, di cui non mi stancherò mai.

Mi sono voltata verso quelle montagne che si tingevano di arancione mentre il sole scompariva all’orizzonte, cullata dalle onde… seppur in maniera diversa io, quella poesia, l’ho vissuta anche lì, in mezzo al mare.

Mi sono emozionata, mi è battuto forte il cuore.

Grazie Marettimo. ♥️»

Parole intense, che restituiscono tutta la forza evocativa dell’isola di Marettimo, capace di trasportare la campionessa dai paesaggi marini della Sicilia alle montagne innevate di Cortina, in un dialogo interiore tra due mondi diversi ma uniti dalla stessa poesia.

Il racconto di Sofia Goggia è un invito a guardare con occhi nuovi le bellezze della nostra terra: un patrimonio che appartiene a tutti noi e che continua a stupire anche chi, abituato a scenari straordinari in giro per il mondo, trova in Sicilia emozioni autentiche e irripetibili.